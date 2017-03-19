افتتاح مجمع قضائي في أشرفية صحنايا بريف دمشق

افتتح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد اليوم المجمع القضائي في أشرفية صحنايا بريف دمشق بهدف البت في الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والتخفيف من الاعباء على المواطنين بالمنطقة خلال متابعة شؤونهم القضائية.



وأوضح وزير العدل عقب جولته في أقسام المجمع أن المجمع يضم محاكم بداية جزاء مدنية وكتاب عدل وقضاة تحقيق ونيابة عامة وكل الطاقم الإداري اللازم لها اضافة الى ما كانت تضمه سابقا من محاكم صلح مدنية وصلح جزائية وشرعية.



بدوره بين محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أن المجمع القضائي المحدث سيوفر خدمات لنحو مليون ونصف المليون من المواطنين المقيمين في مناطق أشرفية صحنايا وصحنايا ومخيم الوافدين وضاحية الثامن من آذار.



حضر الافتتاح أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر والمحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري وقائد شرطة المحافظة.

سانا