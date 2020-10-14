افتتاح برامج جديدة ورفع معدلات القبول في “المفتوح”

درس مركز التعليم المفتوح في جامعة دمشق إمكانية افتتاح برامج جديدة تخدم سوق العمل، ويقبل فيهما الفرعان الأدبي والعلمي.



وأوضحت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة أن الاختصاصان اللذان تتم دراسة إمكانية افتتاحهما هما برنامجا نظم معلومات الجغرافية ونظم معلومات طبية ويخدمان مجالات واسعة ومتنوعة وفي تنمية المجتمع، ويلبيان اهتمامات وميول الطلاب في هذه المرحلة، ويعد هذا تطورا للجامعة وللتعليم المفتوح.



أما عن شروط التسجيل فقد بينت نعيسة أنها ستصدر قريباً بموجب التقدم إلى مفاضلة، علماً أنها لم تتغير عن العام الماضي، ويجب أن يكون قد مضى سنتان على النجاح في الثانوية العامة أو أن يكون عمر المتقدم أكثر من 24 عاماً، مع الإشارة إلى منح مزايا لذوي الشهداء بدفع 500 ليرة فقط عن المادة الواحدة، وقد ترتفع معدلات القبول عن العام الماضي.



وبما أن قرار إعادة الارتباط للمنقطعين قد انتهى أشارت نعيسة إلى رفع مقترح من قبل مجلس التعليم المفتوح إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمديد فترة إعادة الارتباط للطلاب المنقطعين، ولم يصل الرد حتى الآن.



ودعت نعيسة الطلبة إلى الالتزام والمثابرة، ومتابعة مسيرتهم العلمية وعدم الانقطاع عن الدراسة، ومتابعة الأخبار على موقع المركز الذي ينشر كل ما هو جديد.



البعث