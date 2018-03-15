افتتاح بئرين غازيين في ريف دمشق

افتتحت وزارة النفط بئرين غازيين جديدين قارة 3 وصدد 9، ودخلا الانتاج الفعلي بطاقة يومية تصل إلى نصف مليون متر مكعب.





ويصل “عمق بئر قارة 3 الغازي بحسب وكالة سانا إلى 3572 مترا، وانتاجه اليومي 400 ألف متر مكعب، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حفره واختباره مطلع الشهر الجاري وعلى الفور تم وضعه في الاستثمار وجرى نقل الحفارة العاملة الى موقع جديد هو بئر قارة 4 الجديد الذي سيتم البدء بحفره قريبا”.





أما حقل بئر صدد 9، الذي استغرقت عمليات الحفر فيه حوالي سبعة أشهر، بعمق 3670 مترا وإدخاله مرحلة الإنتاج، فتبلغ طاقته الانتاجية حوالي 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.





وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم في تصريح خلال افتتاح البئرين، أن “الوفر المحقق في مشروع تمديد خط الربط بين شمال دمشق والشبكة الغازية من خلال الاستفادة من المواد والمعدات الموجودة في الشركات النفطية والغازية وهذا يعني التقليل من نفقات تنفيذ هذا المشروع الذي سيدخل 1 مليون متر مكعب من الغاز بالإنتاج خلال شهر نيسان القادم”.





وزار الوزير غانم موقع الحفارة العاملة على بئر صدد 10 الذي سيتم البدء بحفره قريبا ومن المتوقع أن تستغرق عمليات الحفر حوالي ستة أشهر كما اطلع على التعديلات الجديدة التي أجريت بجهود وكفاءات وطنية على محطة صدد بهدف زيادة الاستطاعة الإنتاجية حيث ساهمت هذه التعديلات برفع استطاعة المحطة إلى مليوني متر مكعب في اليوم.





وخلال اجتماع عقد في مديرية المنطقة الوسطى في الفرقلس قدم المعنيون شرحا حول سير العمل في مجموعة من المشاريع التي تنفذها الوزارة وبينها مشروع إعادة تأهيل حقل نفط وادي عبيد ومحطة التجميع والمعالجة فيه.





ويبلغ احتياطي الحقل حوالي 6ر248 مليون برميل نفط والانتاج الحالي منه حوالي 1400 برميل في اليوم والمقرر زيادته إلى 3000 برميل مع نهاية شهر أيلول.





ومن بين المشاريع التي تنفذها الوزارة أيضاً مشروع تأهيل خط نقل النفط الثقيل بين محطة ضخ العكيرشي وحمص وفق الخطة الاسعافية حيث من المقرر أن ينقل حوالي عشرة آلاف برميل يومياً بعد الانتهاء من التنفيذ المقدر بحوالي ستة أشهر والاستغناء تبعا لذلك عن نقل النفط بواسطة الصهاريج.



