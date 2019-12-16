النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
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افتتاح أول “فندق للقطط” في سوريا!

قام زوجان بافتتاح أول فندق خاص للقطط في سوريا “Paw cats hotel” بمبادرة شخصية، وقاما بنشر تجربتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد المشاريع الصغيرة الناجحة.


وأسس الزوجان محمد بطحة ولين آغا، الأوتيل الصغير في عام 2018، ويقومان بإدارته والإشراف على خدماته واحتياجاته بشكل مباشر، من خلال خبرتهما في هذا المجال.


وقال محمد بطحة: “راودتني الفكرة بعد سفري وزوجتي خارج البلاد، أجبرت على وضع قططي عند أصدقاء، لرعايتهم أثناء فترة غيابنا، لكن عند عودتنا، صدمنا عندما أخبرونا أنهم قد اضطروا للتخلي عنهم بسبب ظروف قد مروا بها، من هنا أتت الفكرة، من حاجتنا لمكان يوضع فيه حيواننا الأليف أثناء سفرنا، طبعا هذا شيء مهم بالنسبة لنا وللكثير من الأشخاص الذين لديهم حيوان أليف في منزلهم، هم يعرفون تماما عن ماذا أتحدث وصعوبة فقدانه”.

 


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