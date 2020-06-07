كشفت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع “فيسبوك” التابعة لـ”وزارة الخارجية الإسرائيلية” عن افتتاح أول مطعم “إسرائيلي” في الإمارات.



وأفادت الصفحة العبرية بأن أحد أعضاء الجالية اليهودية في دولة الإمارات افتتح أول خدمة طعام كاشير (حلال) في منطقة الخليج، نظراً للطلب المتزايد على طعام يهودي كاشير، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.



وكُتب على الصفحة: “قرر إيلي، الذي يعيش في دبي منذ عدة سنوات أنْ يقدم للسياح وللسكان المحليين من معجنات المطبخ اليهودي مثل الحلة وهي خبز تقليدي يأكله اليهود أيام السبت، ويقوم إيلي أيضاً بطهي المأكولات الإماراتية المحلية”.



يشار إلى أن أشكال التطبيع الخليجي مع الكيان الإسرائيلي تشهد انتشاراً كبيراً في كافة المجالات، حيث بات يُسمح للسواح “الإسرائيلين” بالدخول إلى دول الخليج بجواز سفر “إسرائيلي” إضافة إلى المشاريع التجارية الخليجية التي تُقام في فلسطين المحتلة، وغيرها من الأشكال التي باتت هدف إلى دمج “الإسرائيليين” مع الشعب الخليجي وتحويله إلى أمر طبيعي.