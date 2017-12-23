افتتاح أكبر مغارة ميلاد في الوطن العربي وإضاءة شجرة بساحة دير السيدة في صيدنايا

احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة افتتحت وزارة السياحة أمس أكبر مغارة ميلاد في الوطن العربي بمساحة 400 متر وتمت إضاءة شجرة ميلاد بارتفاع 30 مترا في ساحة دير السيدة بمدينة صيدنايا.

وأكد المطران أفرام معلولي الوكيل البطريركى للروم الأرثوذكس أن افتتاح المغارة وإضاءة الشجرة رسالة لكل العالم مفادها بأن سورية كانت وستبقى أرض المحبة والسلام متضرعا إلى الله أن يعيد الأمن والأمان إلى ربوعها وأن تنعم بالخير والعطاء والبركة.

وأكد المطران أفرام معلولي الوكيل البطريركى للروم الأرثوذكس أن افتتاح المغارة وإضاءة الشجرة رسالة لكل العالم مفادها بأن سورية كانت وستبقى أرض المحبة والسلام متضرعا إلى الله أن يعيد الأمن والأمان إلى ربوعها وأن تنعم بالخير والعطاء والبركة.