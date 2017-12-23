افتتاح أكبر مغارة ميلاد في الوطن العربي وإضاءة شجرة بساحة دير السيدة في صيدنايا
احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة افتتحت وزارة السياحة أمس أكبر مغارة ميلاد في الوطن العربي بمساحة 400 متر وتمت إضاءة شجرة ميلاد بارتفاع 30 مترا في ساحة دير السيدة بمدينة صيدنايا.
وأكد المطران أفرام معلولي الوكيل البطريركى للروم الأرثوذكس أن افتتاح المغارة وإضاءة الشجرة رسالة لكل العالم مفادها بأن سورية كانت وستبقى أرض المحبة والسلام متضرعا إلى الله أن يعيد الأمن والأمان إلى ربوعها وأن تنعم بالخير والعطاء والبركة.
وأوضح كاهن دير سيدة صيدنايا الأب جورج نجمة أن إعادة إضاءة شجرة دير صيدنايا والتي كانت تقليدا سنويا توقف خلال الأزمة تمثل دليلا على تعافي سورية من الإرهاب بهمة أبطال جيشنا الباسل الذين وقفوا سدا منيعا في وجه الإرهاب لافتا إلى أن أبرز اسباب النصر على الإرهاب التفاف أبناء الشعب حول الجيش العربي السوري وقيادته.
حضر الافتتاح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وممثلون عن وزارة السياحة وفعاليات دينية واجتماعية وثقافية وحشد من الأهالي.
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