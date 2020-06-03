اغلاق معملين مخالفين للمواصفات الصحية في التل

ضبطت مديرية التجارة وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق معملين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية في مدينة التل يقومان بتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية تحت أسماء متعددة مخالفة لشروط السلامة الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.



معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أكد أنه تم اكتشاف معملين يحتويان على كميات كبيرة من المواد الغذائية المعدة للتعبئة وأخرى معبأة وجاهزة للتوزيع مخالفة للسلامة الصحية والمواصفة الغذائية السورية.



وأشار شعيب إلى أنه بعد معاينة المنتجات تبين انها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري وتعبأ في مكان تنتشر فيه الأوساخ والجراثيم والذباب والروائح الكريهة، ما تطلب تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابهما وإحالتهما للقضاء ومصادرة المواد لإتلافها إضافة إلى إغلاق المعملين وإلغاء الترخيص.



وفي السياق أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق المهندس لؤي السالم إلى أنه تم يوم أمس إغلاق ستة معامل لإنتاج الشوكولا وقمر الدين وغيرها من المنتجات في عربين ودوما والكسوة، مؤكدا أن هناك ضبوطا يومية تنظم لإغلاق المعامل غير المرخصة والتي لا تراعي شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.



ولفت إلى أن دوريات حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة وتتابع عمل المنشآت الغذائية والورشات المنتشرة في المحافظة لضمان سلامة المنتجات.