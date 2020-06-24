اغلاق معمل كونسروة مخالف للمواصفات الصحية بريف دمشق

بعد الكشف من قبل عناصر حماية المستهلك بريف دمشق على المواد الأولية في معمل كونسروة بريف دمشق / تل كردي / تبين وجود مواد غذائية نصف مصنعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وهي ٣٠ برميل دبس بندورة زنة الواحد ٢٠٠ كغ وبرميل برشت مشمش وبرميلين تفاح نصف برشت وعشرة براميل من مادة السماق زنة الواحد ١٠ كغ وعشرة براميل من مخلل الخيار والقثاء وبرميل دبس رمان وزنه ٤٠ كغ وتسعون مرطبان دبس بندورة .



كما يقوم صاحب المعمل بالغش في صناعة دبس البندورة والمشمش حيث ضبط لديه علبة صباغ إنتاج الهند لصباغ البندورة وكذلك عبوة منكه للمشمش لإعطائه الطعم المناسب على أنه عصير مشمش طبيعي وعشرة براميل من السماق لاستخدامها في صناعة رب البندورة لإعطائه الحموضة .



نظم بحق المخالف الضبط التمويني اللازم وحجزت المواد المخالفة للإتلاف أصولاً و أغلق المعمل بالشمع الأحمر .