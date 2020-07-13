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اغلاق جامع “عثمان بن عفان” في حي كفرسوسة وسط دمشق بعد إصابة مصليين بكورونا

أغلقت وزارة الصحة السورية، يوم أمس الأربعاء، جامع “عثمان بن عفان” في حي كفرسوسة وسط العاصمة “دمشق”، بعد تسجيل إصابتين من المصلين بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وقالت إذاعة “إف أم”، إن “الجهات المختصة أغلقت ظهر اليوم مسجد “عثمان بن عفان” بتنظيم “كفرسوسة” في دمشق بعد التأكد من إصابة اثنين من المصلين وأحد أفراد عائلة مؤذن المسجد بفيروس كورونا.

 وأوضحت الإذاعة أن إغلاق المسجد جاء، بهدف إجراء عمليات التعقيم والتنظيف للحفاظ على سلامة المصلين والأهالي في المنطقة.
وكانت سوريا قد سجلت أول إصابة بكورونا في 22 من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

 

 


وكالات