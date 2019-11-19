اغتيال عمال النفط في ريف دير الزور الشرقي

قضى شخص في ريف دير الزور بعد حادثة إطلاق نار من قبل مجهولين بالتزامن مع إعلان القوات الأمريكية عن نيتها تعزيز وجودها في تلك المنطقة للسيطرة على حقول النفط السورية.



وبحسب “المرصد” المعارض أنه قضى شخص متأثراً بجراحه بعدما تعرض لإطلاق رصاص قبل نحو 10 أيام برصاص مسلحين مجهولين ببلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.



ولفت “المرصد” المعارض إلى أن حالات الاغتيالات في صفوف العاملين في قطاع النفط شرقي دير الزور تزايدت إلى حد كبير، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قوات الاحتلال الأمريكي إلى توظيف عمال تابعين للفصائل الذين تدعمهم أو أشخاص أمريكيين في حقول النفط السورية التي تسيطر عليها شرقي الفرات.



يشار إلى أن قوات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن وبالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية” نفذوا في ريف دير الزور لا سيما منطقتي الشحيل والباغوز الكثير من المجازر بحق المدنيين، إضافة إلى أن منظمات حقوقية ودولية أكدت مسبقاً أن طائرات “التحالف” استهدفت في عملياتها العسكرية في العراق وسورية مناطق المدنيين أكثر من استهدافها لمناطق انتشار مسلحي تنظيم “داعش”.