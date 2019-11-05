اغتيال ضابط في الجيش في مدينة إنخل شمالي درعا

اغتال مجهولون الرائد “محمد جبور” رئيس مركز أمن الدولة في مدينة إنخل بريف درعا الأوسط، عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر، عصر امس الإثنين.



وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار على الشهيد “جبور” بمسدس كاتم للصوت داخل سيارته في مدينة انخل، ما أدى لاستشهاده على الفور.



وينحدر الشهيد من مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وكان رئيسا لمفرزة أمن الدولة في إنخل.



وتصاعدت وتيرة الاغتيالات في محافظة درعا خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل العديد من العمليات في عدة مدن وبلدات.



والجدير بالذكر أن الثلاثين من الشهر المنصرم شهد عدة عمليات اغتيال، حيث قام مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على مختار بلدة مليحة العطش، وشاب كان برفقته، في الحي الجنوبي للبلدة بالريف الشرقي، ما أدى لاستشهادهما.



واستشهد في ذات التاريخ، الشاب “عبدالعزيز عبدالله السلامات” المتطوع في الفيلق الخامس، بعد إصابته بطلق ناري على طريق “الحراك – المليحة الغربية” بريف درعا الشرقي، ووثق ناشطون أيضا وفاة الشاب “إبراهيم محمد الفاعوري”، والذي تعرض لإطلاق نار مجهول المصدر، ما أدى لإصابته بجروح.



وكالات