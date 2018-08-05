اغتيال الدكتور عزيز اسبر مدير البحوث العلمية في مصياف

استشهد الدكتور عزيز اسبر مدير البحوث العلمية في مصياف إضافة لسائقه, إثر تفجير استهدف سيارته بريف حماة مساء أمس السبت 4-8-2018.



وفيما لم تعرف بالضبط تفاصيل عملية الاغتيال, الا ان المعلومات تشير إلى أنه قد تم بعبوة ناسفة استهدفت سيارته بعد خروجه من منزله.

و تشير أصابع الاتهام إلى إسرائيل, التي استهدفت مركز البحوث بمصياف بعدة اعتداءات صاروخية سابقا, تصدى لها الدفاع الجوي السوري.

يذكر أنه في عام 2012 أقدمت مجموعة مسلحة على اغتيال العقل الأساسي في البرنامج الصاروخي السوري الدكتور المهندس نبيل زغيب مع افراد عائلته في دمشق, حيث تشير أصابع الاتهام أيضا في تلك الجريمة إلى إسرائيل.