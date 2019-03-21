اعفاء ( ٤٠٠ ) معمل من الفوائد والغرامات في حلب .

بين المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب . في تصريح لوسائل الاعلام بأن غرفة صناعة حلب تمكنت من انتزاع جزء مما ورد في توصيات المؤتمر الثالث من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عُقِدَ في حلب حيث وافقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، و بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء للاستفادة من القانون ( ٤ ) إيجاد آلية تعالج وضع محافظة حلب لحالات توقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت و الاستفادة من العفو فيما يخص الغرامات و الاشتراكات المتأخرة خلال فترة سيطرت الإرهاب على المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل و ذلك دعماً لعجلة الإنتاج و إعطاء الفرصة للصناعيين لإجراء التسويات لمنشآتهم للإقلاع بها من جديد.تجدر الاشارة الى ان نحو ٤٠٠ منشأة ومعمل سوف يسفيدون من هذا القرار .