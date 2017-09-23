اعتماد 300 مستفيدة للمرحلة الثانية من منحة الحديقة المنزلية بالسويداء
اعتمدت مديرية الزراعة بالسويداء 300 مستفيدة للمرحلة الثانية من منحة الحديقة المنزلية المقدمة في إطار التعاون بين برنامج الغذاء العالمي واتحاد الغرف الزراعية.
وأوضح مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيتم توزيع بذور خضار شتوية وشبكات ري على المستفيدات اللاتي تم اعتمادهن بناء على المعايير الموضوعة لهذا الغرض.
ولفت حامد إلى أهمية هذه المنحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وطرح الفائض بالأسواق منها بما يساعد على توفير مصدر دخل للأسر الريفية.
وشهدت المرحلة الأولى للمنحة خلال شهر حزيران الماضي توزيع شتول خضار صيفية وشبكات ري على مستفيدات ضمن 16 قرية تجري حاليا متابعتها من مهندسين مختصين في مديرية الزراعة.
المصدر: سانا
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