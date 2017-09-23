اعتماد 300 مستفيدة للمرحلة الثانية من منحة الحديقة المنزلية بالسويداء

اعتمدت مديرية الزراعة بالسويداء 300 مستفيدة للمرحلة الثانية من منحة الحديقة المنزلية المقدمة في إطار التعاون بين برنامج الغذاء العالمي واتحاد الغرف الزراعية.

وأوضح مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيتم توزيع بذور خضار شتوية وشبكات ري على المستفيدات اللاتي تم اعتمادهن بناء على المعايير الموضوعة لهذا الغرض.