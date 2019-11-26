زيادة سخية على الأجور، لكن!
حول تقرير الموازنة العامة للعام 2020
الجيش يسيطر على المشيرفة بريف إدلب
«قسد» تساعد واشنطن بسرقة النفط السوري!
«ديلي ميل»: منظمة حظر الكيميائي تلاعبت بتقريرها الخاص بدوما
الجيش يستعيد السيطرة على قرية استراتيجية جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
أعضاء مجلس الأمن الدولي يصدرون بياناً يتعلق بحظر وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية
الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»

اعتقالات جديدة في السعودية

أقدمت السلطات السعودية، أخيراً، على اعتقال تسعة أشخاص بينهم أكاديميون وكتّاب، ضمن حملة توقيفات جديدة في المملكة. وقالت منظمة «القسط لحقوق الإنسان» إن الحملة بدأت في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتواصلت خلال الأيام الماضية، موضحة أن بين الموقوفين ناشطين ومدوّنين وصحافيين ذكوراً وإناثاً. 

وبيّنت منظمة «سجناء الضمير»، بدورها، أن المعتقلين الجدد يشملون الكاتب سليمان الناصر والمدوّن فؤاد الفرحان، في حين أورد حساب «معتقلي الرأي» على تويتر - إلى جانب الناصر والفرحان - أسماء كلّ من: الصحافيين مها الرفيدي وزانة الشهري وبدر الراشد، والكاتبَين عبد المجيد البلوي ووعد المحيا، والمدوّن عبد العزيز الحيص، مضيفاً أن من بين المعتقلين أيضاً المدوّنَين م. ف. وع. ش. 

وتمثل حملة الاعتقالات هذه حلقة جديدة من مسلسل بدأ في أيلول/ سبتمبر 2017 (بعد ثلاثة أشهر من تسلّم محمد بن سلمان سدّة ولاية العهد)، واستهدف كتاباً وأكاديميين ورجال دين، إلى جانب ناشطات نسويات لا تزال عشر منهن يحُاكَمن منذ الـ13 من آذار/ مارس الماضي أمام محكمة جنائية في الرياض، بالاستناد إلى اتهامات بالاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان.