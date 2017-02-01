اعتقال 4 أشخاص في ألمانيا لصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي

اعتقلت السلطات الألمانية ثلاثة أشخاص في العاصمة برلين للاشتباه بمحاولتهم الانضمام إلى جماعات متطرفة في سورية والعراق.



وقال المتحدث باسم شرطة برلين لوكالة الصحافة الفرنسية إن “المعتقلين قد يكونون على صلة بتنظيم داعش في سورية والعراق” مضيفا أن “القضاء يتهمهم بالسعي للذهاب إلى معسكرات بهدف التدريب على التحضير لاعتداء”.



بدورها لفتت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن القضاء يحقق في إعداد المعتقلين الثلاثة “لأفعال خطيرة ضد الدولة” مشيرة في الوقت ذاته إلى “عدم وجود أدلة بشأن مشاريع ملموسة لتنفيذ اعتداء في ألمانيا”.



وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا وغيرها من دول أوروبا حالة استنفار أمني عقب تعرضها لهجمات إرهابية عدة جاءت كنتيجة لارتداد الإرهاب على داعميه بعد أن أسهمت هذه الدول ذاتها في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في دول المنطقة وخاصة في سورية.



إلى ذلك أعلنت النيابة الالمانية اليوم اعتقال تونسي بتهمة الارتباط بتنظيم داعش الإرهابي والتحضير لاعتداء في المانيا.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة في ولاية هيسن الالمانية قولها في بيان إن “المشتبه به كان ملاحقا في تونس في إطار تحقيق حول مشاركته في التخطيط وتنفيذ الاعتداء على متحف باردو” مشيرة إلى أن المتهم الذي لم تكشف هويته والبالغ من العمر36 عاما يعمل لحساب تنظيم داعش الإرهابي.



وأدى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية تونس في الثامن عشر من آذار عام 2015 إلى مقتل 21 شخصا بينهم 20 سائحا وشرطي تونسي.

وكالات