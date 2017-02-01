وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
لافروف: ندعو الأمم المتحدة للإسراع في تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف
السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي في ريف حمص
ورش الصيانة تواصل عمليات الإصلاح والتأهيل في عين الفيجة
«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين
اقتتال الفصائل كان لتعطيل أستانة وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة
سفارة الخرطوم: لا تأشيرات لدخول السوريين إلى السودان
الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية
وزير الداخلية الداغستاني يكشف عن التحاق أكثر من 1200 من الداغستانيين بداعش في سورية
في ظل توقف القتال.. أمريكا تسلي أحبتها في “داعش“ برمي منشورات أخبارية على الرقة
النظام التركي يقر بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة تورطهم بالإنقلاب
القوات العراقية تقضي على 39 إرهابيا شرق محافظة صلاح الدين
القضاء على إرهابيين كويتيين وعراقيين من تنظيم “داعش” في دير الزور
ضبط مستودع للاتجار بالمازوت المدعوم في درعا
الرئيس الأسد: ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن تمسكهما بسيادتيهما

اعتقال 4 أشخاص في ألمانيا لصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي

اعتقلت السلطات الألمانية ثلاثة أشخاص في العاصمة برلين للاشتباه بمحاولتهم الانضمام إلى جماعات متطرفة في سورية والعراق.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين لوكالة الصحافة الفرنسية إن “المعتقلين قد يكونون على صلة بتنظيم داعش في سورية والعراق” مضيفا أن “القضاء يتهمهم بالسعي للذهاب إلى معسكرات بهدف التدريب على التحضير لاعتداء”.

بدورها لفتت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن القضاء يحقق في إعداد المعتقلين الثلاثة “لأفعال خطيرة ضد الدولة” مشيرة في الوقت ذاته إلى “عدم وجود أدلة بشأن مشاريع ملموسة لتنفيذ اعتداء في ألمانيا”.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا وغيرها من دول أوروبا حالة استنفار أمني عقب تعرضها لهجمات إرهابية عدة جاءت كنتيجة لارتداد الإرهاب على داعميه بعد أن أسهمت هذه الدول ذاتها في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في دول المنطقة وخاصة في سورية.

إلى ذلك أعلنت النيابة الالمانية اليوم اعتقال تونسي بتهمة الارتباط بتنظيم داعش الإرهابي والتحضير لاعتداء في المانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة في ولاية هيسن الالمانية قولها في بيان إن “المشتبه به كان ملاحقا في تونس في إطار تحقيق حول مشاركته في التخطيط وتنفيذ الاعتداء على متحف باردو” مشيرة إلى أن المتهم الذي لم تكشف هويته والبالغ من العمر36 عاما يعمل لحساب تنظيم داعش الإرهابي.

وأدى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية تونس في الثامن عشر من آذار عام 2015 إلى مقتل 21 شخصا بينهم 20 سائحا وشرطي تونسي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.