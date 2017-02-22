اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية في فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس ثلاثة أشخاص يشتبه فيهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، وذلك في ثلاث مداهمات أمنية مختلفة.

وأفادت قناة «BFMTV» الفرنسية بأن حملة الاعتقالات جرت في مدينتي كليرمون فيران (وسط فرنسا) ومارسيليا بجنوب البلاد وفي بلدة واقعة جنوبي باريس.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر أمني أن خطة المعتقلين بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية كانت «في مرحلة متطورة جداً»، لذلك قررت أجهزة الأمن الفرنسية مداهمتهم واعتقالهم، وأعمارهم جميعاً ما فوق 30 عاماً.

وكانت قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت في 10 شباط 4 أشخاص يشتبه بتدبيرهم هجوماً إرهابياً وشيكاً في العاصمة باريس.

وتشهد فرنسا المزيد من التوترات الأمنية والعمليات الإرهابية التي ضربت خلال سنتين العديد من المناطق الفرنسية وقتل فيها المئات إضافة إلى الجرحى، ما أثر بشكل ملحوظ على اليسار الفرنسي الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي فرانسوا هولاند وسبب تراجعاً في حظوظ اليسار في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإعلان هولاند عدم ترشحه للرئاسة بعد استطلاعات الرأي التي أظهرت تدني شعبيته بصورة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا حتى أصبح أكثر رئيس فرنسي لا يحظى بشعبية أمام الفرنسيين.

وكالات