اعتقال 26 شخصا خلال احتجاجات جديدة على عنف الشرطة الفرنسية

اعتقلت الشرطة الفرنسية 26 شخصا خلال احتجاجات متواصلة لليوم الخامس تنديدا بممارسات الشرطة العنيفة.



وذكرت اسوشيتد برس أن مظاهرات جديدة خرجت في منطقة سانت دينيس شمال العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية واعتدائها على شاب من اصول افريقية كانت قد اعتقلته مطلع الاسبوع الجاري.



وكان 12 شخصا اعتقلوا أمس خلال مظاهرات في منطقة ولنيه سو بوا شمال باريس احتجاجا على اعتداء الشرطة الفرنسية على الشاب المذكور فيما يخضع أحد رجال الشرطة الأربعة المتورطين في الاعتداء لتحقيق رسمي بتهمة الاغتصاب فيما يتهم الثلاثة الآخرون بممارسة عنف غير ضروري.

وكالات