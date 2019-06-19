اعتقال شخصين في روسيا للاشتباه بتمويلهم ل- "داعش"

أعلنت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية "سفيتلانا بيترينكو" أنه تم اعتقال 2 مشتبه بهما في الترويج للأنشطة الإرهابية على أراضي منطقة موسكو إضافة لجمع التبرعات لتنظيم "داعش" الإرهابي .



وأضافت بيترينكو أنه خلال إجراءات التحقيق في موسكو ومنطقة موسكو، اعتقل شخصان للاشتباه في ارتكابهما جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي "دعم الأنشطة الإرهابية " .



وأشارت إلى أن التحقيق يحدد دور المشتبه بهم وأفعالهم في تمويل الإرهاب، ويتحقق من تورطهم في جرائم أخرى لا تتعلق بالقضية الجنائية قيد التحقيق، إضافة إلى ذلك، يتم فحص تورط شخص آخر تم التعرف عليه في جريمة مماثلة، ويتم اتخاذ تدابير فعالة لتحديد شركاء آخرين في الجريمة.



المصدر : سبوتنيك