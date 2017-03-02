اعتقال سوريين اثنين بتهمة الارتباط بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية سوريين اثنين بتهمة ارتباطهما بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.



ونقلت اسوشيتد برس عن مكتب الادعاء العام الألماني قوله اليوم.. إن “أحد المعتقلين متهم بارتكاب جرائم حرب في سورية” مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مدينتي جيسن ودوسلدورف شمال غرب ألمانيا.



وتشهد المانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط ولا سيما في سورية إلى أراضيها.



وكانت هجمات عدة وقعت فى ألمانيا خلال الأشهر الماضية أسفر آخرها عن مقتل 12 شخصا جراء اقتحام شاحنة سوقا ببرلين في كانون الأول الماضي.

وكالات