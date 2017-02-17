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اعتقال رجل أعمال في موسكو بتهمة تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي

أعلن مصدر قضائي روسي أمس اعتقال رجل أعمال في منطقة موسكو بتهمة تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المصدر الذي لم تكشف هويته قوله.. “إنه تم اعتقال رجل الأعمال المدعو شامل نورماغوميدوف وهو من مواليد محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية بتهمة تقديم دعم مالي لتنظيم “داعش” الإرهابي”.

ووفق لجنة التحقيق المشرفة على قضية نورماغوميدوف فإن الأخير قام بتمويل التنظيم الإرهابي المذكور وقدم مساعدات مالية لعناصر في مجموعات إرهابية أخرى لشراء تذاكر طيران باتجاه تركيا والتسلل عبر حدودها إلى الأراضي السورية.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” ويقوم هذا النظام حاليا بالتذرع بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة أحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وكالات

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