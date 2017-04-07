اعتقال امرأة سورية ورجل كويتي مرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية أمس عن اعتقال رجل كويتي وامرأة سورية لارتباطهما بتنظيم “داعش” الإرهابي.



ونقلت “رويترز” عن وزير العدل الفلبيني فيتاليانو أغيري قوله للصحفيين أمس.. “تم اعتقال هذين الشخصين في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من وصولهما إلى الفلبين حيث كانا يعيشان ويعملان في حي تجاري راق بالعاصمة مانيلا”.



وأشار “أغيري” إلى انه سيتم ترحيل الرجل المتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية بينما سترحل المرأة إلى قطر التي سافرت منها إلى الفلبين.



وكان وزير الدفاع الفلبينى دلفين لورينزانا كشف في الـ 26 من كانون الثاني الماضي عن تلقي معلومات استخباراتية تفيد بتكثيف الاتصالات مؤخرا بين متطرفين من داخل الفلبين وتنظيم “داعش” الإرهابي الأمر الذي يثير المخاوف بشأن سعى التنظيم التكفيري لإقامة شبكة إرهابية في جنوب شرق آسيا.

وكالات