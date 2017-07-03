اعتقال ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

قررت السلطات القضائية المصرية حبس ابنة يوسف القرضاوى وزوجها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القضية تضم أيضا عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الارهابية وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسى وآخرون وذلك بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن المصرية وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.



وكانت مصر طالبت بتسليم القرضاوي الهارب والمقيم في مشيخة قطر إليها وذلك لمحاكمته بسبب دوره التحريضي في إثارة الفتن وتاجيج أعمال العنف والقتل ضد أفراد الشعب والجيش والشرطة في مصر خلال السنوات الماضية.

وكالات