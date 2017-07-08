احتجاج سوري على الإنتخابات الإسرائيلية في قرى الجولان المحتل
بوتين: وزير الخارجية الأمريكي ليس مواطناً سورياً كي يتحدث عن مستقبل سورية ورئيسها
استشهاد البطل رامي عدره الملقب ب"القرش"
موجة حارة جديدة تؤثر على البلاد بدءاً من يوم غد
سوريا وحروب الغاز
الطيران الحربي السوري يقصف تجمعات وتحركات داعش في ريف حمص والرقة ودير الزور
المجموعات الإرهابية تخرق مذكرة وقف الأعمال القتالية في درعا
30 قتيلاً في تجدد الاشتباكات بين "النصرة" وجيش الإسلام في الغوطة
توافق روسيّ ــ أميركي على هدنة في «منطقة تخفيف التصعيد» الجنوبية
موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط
اعتراض أممي على عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء
دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي
القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط
الخارجية : العدوان التركي في أعزاز وجسرين واخترين يجعل أنقرة شريكاً أساسياً للإرهاب

اعتقال أردني اغتصب طفلا سوريا ثم ذبحه وتركه فى منزل مهجور

اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية السبت، شخصا "من أرباب السوابق الجرمية" اغتصب طفلا سوريا فى السابعة من العمر ثم ذبحه وتركه فى منزل مهجور وسط عمان، الجمعة.اعتقال أردني اغتصب طفلا سوريا ثم ذبحه وتركه فى منزل مهجور
وقال بيان صادر من مديرية الأمن العام، أن "شرطة وسط عمان تبلغت صباح امس (الجمعة) بوجود جثة لطفل فى احد المنازل المهجورة فى منطقة سفح النزهة شارع الاردن" وسط عمان.

وأضاف ان "كوادر البحث الجنائى والمركز الأمنى والمختبر الجنائي تحركت على الفور للمكان للكشف على الجثة التي تبين انها تعود لطفل سوري الجنسية فى السابعة من عمره ويوجد على جسده علامات عنف مع وجود جرح قطعى على منطقة الرقبة أدى لوفاته اضافة إلى علامات تشير إلى احتمالية الاعتداء عليه جنسيا قبل قتله".

وأشار البيان إلى أنه بعد التحقيق تم اعتقال شخص "من ارباب السوابق الجرمية من قاطنى ذات المنطقة المحيطة بمسرح الجريمة وبالتحقيق معه اعترف بقيامه صباح امس باصطحاب الطفل إلى ذلك المنزل المهجور وهناك قام بالاعتداء عليه جنسيا ومن ثم اقدم على ذبحه لكي لا يفتضح امره وغادر المكان بعد ذلك".

واوضح البيان أن "نتائج المختبر الجنائى وبعد مقارنة الادلة والمسحات التى اخذت من مسرح الجريمة وجسد الضحية بالعينات التى اخذت من المشتبه به اكدت تطابقها وانها تعود له وانه ذات الشخص الذى اقدم على الاعتداء جنسيا على الطفل المغدور وقتله"، ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل حول هوية وعمر القاتل، مشيرا إلى ان "التحقيق ما زال جاريا فى القضية".

المصدر: أ ف ب

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.