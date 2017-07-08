اعتقال أردني اغتصب طفلا سوريا ثم ذبحه وتركه فى منزل مهجور

اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية السبت، شخصا "من أرباب السوابق الجرمية" اغتصب طفلا سوريا فى السابعة من العمر ثم ذبحه وتركه فى منزل مهجور وسط عمان، الجمعة.

وقال بيان صادر من مديرية الأمن العام، أن "شرطة وسط عمان تبلغت صباح امس (الجمعة) بوجود جثة لطفل فى احد المنازل المهجورة فى منطقة سفح النزهة شارع الاردن" وسط عمان.

وأضاف ان "كوادر البحث الجنائى والمركز الأمنى والمختبر الجنائي تحركت على الفور للمكان للكشف على الجثة التي تبين انها تعود لطفل سوري الجنسية فى السابعة من عمره ويوجد على جسده علامات عنف مع وجود جرح قطعى على منطقة الرقبة أدى لوفاته اضافة إلى علامات تشير إلى احتمالية الاعتداء عليه جنسيا قبل قتله".

وأشار البيان إلى أنه بعد التحقيق تم اعتقال شخص "من ارباب السوابق الجرمية من قاطنى ذات المنطقة المحيطة بمسرح الجريمة وبالتحقيق معه اعترف بقيامه صباح امس باصطحاب الطفل إلى ذلك المنزل المهجور وهناك قام بالاعتداء عليه جنسيا ومن ثم اقدم على ذبحه لكي لا يفتضح امره وغادر المكان بعد ذلك".

واوضح البيان أن "نتائج المختبر الجنائى وبعد مقارنة الادلة والمسحات التى اخذت من مسرح الجريمة وجسد الضحية بالعينات التى اخذت من المشتبه به اكدت تطابقها وانها تعود له وانه ذات الشخص الذى اقدم على الاعتداء جنسيا على الطفل المغدور وقتله"، ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل حول هوية وعمر القاتل، مشيرا إلى ان "التحقيق ما زال جاريا فى القضية".

المصدر: أ ف ب