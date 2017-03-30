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اعتقال أربعة أشخاص في إيطاليا بتهمة الارتباط بخلية إرهابية

اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم أربعة أشخاص بتهمة الارتباط بخلية إرهابية.

ونقلت اسوشيتد برس عن عمدة مدينة البندقية لويجي برونارو قوله: “إن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص من كوسوفو ومراهقا من البندقية للاشتباه بارتباطهم بخلية إرهابية” مشيرا إلى أن الشرطة فتشت 12 موقعا وسط مدن البندقية وميستري وتريفيزو في إطار حملة لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن دول الغرب تعيش حالة من الاستنفار تحسبا لتعرضها لهجمات إرهابية بعد أن أسهمت بعض تلك الدول فى دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية وغيرها من دول المنطقة.

وكالات

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