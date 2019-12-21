اعتداءات إرهابية متزامنة على مصفاة حمص ومعمل ومحطة غاز

نشرت وزارة النفط السورية عن تعرُض مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى لاعتداءات إرهابية متزامنة.

وقالت وزارة النفط عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “إن ثلاثاً من منشآتنا النفطية تعرضت لاعتداءات إرهابية متزامنة هي مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز”



وأضافت الوزارة أن الاعتداءات تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية، مشيرة إلى أنه فور وقوع الاعتداءات باشرت فرق الإطفاء العائدة لوزارة النفط بمؤازرة وحدات إطفائية بإطفاء النيران كما بدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح.



كما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر في وزارة النفط السورية، أنه من المرجح أن الهجمات تم تنفيذها عبر طائرات مسيرة، ما تسبب باندلاع حريق في أنابيب أفران تحسين المواد البترولية في مصفاة حمص، مضيفاً أنه تمت السيطرة عليه.



من جهته وصل وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، إلى مكان الاعتداء، حيث شدد على أن هذا الاستهداف ممنهج للقطاع النفطي ومتزامن للمواقع النفطية الثلاثة في التوقيت ذاته وبنفس الآلية، وفقاً لما نقلته “سانا”.



وأكد غانم، أن العمال في معمل الجنوب عملوا على تجنيب المعمل مشكلة كبيرة من خلال إجراء فني تمثل بتحويل الغاز مباشرة إلى الشبكة دون دخوله إلى المعمل، مشيراً إلى أن يوم أمس تعرضت أيضاً إحدى الحفارات في موقع الهيل للاستهداف.



كما نقلت الوكالة عن رئيس وردية الإطفاء خليل نفرة، تأكيده على أن الاعتداء تم بكرويات الغاز.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتداءات على أنابيب الغاز في حمص، حيث اعتدت مسبقاً مجموعة من المسلحين على خط نقل الغاز الممتد من حقل الشاعر إلى معمل إيبلا للغاز في ريف حمص ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.