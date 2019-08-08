القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات
استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف الحسكة
«أ ف ب»: أميركا لم تتمكن من إقناع أنقرة بعدم التحرّك ضد الأكراد
طريق النفط الإيراني والعراقي إلى أوروبا: توتر مضيق هرمز يحيي «البوابة السورية»!
الاحتلال الأميركي يواصل إدخال المعدات العسكرية لشرق البلاد
الجيش يدمي الإرهابيين بريف حماة
استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مدنيين باعتداء على قرى ريف حماة الشمالي
داعشية تشتكي الاغتصاب من قبل عناصر قسد في مخيم الهول
التهديد التركي بتدخل أبعد في سورية
تركيا تعلن عن توقيت عمليتها العسكرية ضد الأكراد شرق الفرات

اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على ريف اللاذقية الشمالي توقع خمسة جرحى بينهم طفلان

أصيب خمسة مدنيين بجروح بينهم طفلان في اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية الشمالي.


واعتدت المجموعات الإرهابية صباح اليوم بعدة قذائف صاروخية على منطقتي الحفة والقرداحة في ريف اللاذقية الشمالي ما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة الخطورة.


وأدت الاعتداءات الإرهابية أيضا إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي.


وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به تقوم بالاعتداء على المنازل السكنية في القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري.