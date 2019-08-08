اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على ريف اللاذقية الشمالي توقع خمسة جرحى بينهم طفلان

أصيب خمسة مدنيين بجروح بينهم طفلان في اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية الشمالي.



واعتدت المجموعات الإرهابية صباح اليوم بعدة قذائف صاروخية على منطقتي الحفة والقرداحة في ريف اللاذقية الشمالي ما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة الخطورة.



وأدت الاعتداءات الإرهابية أيضا إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي.



وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به تقوم بالاعتداء على المنازل السكنية في القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري.