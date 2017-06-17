إيران والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في مضيق هرمز
مباحثات سورية-أردنية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي
تدمير مستودع ذخيرة وتحصينات ل “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بدير الزور ومحيطها
ترجيح مقتل الإرهابي البغدادي وتحالف “واشنطن” يستثني مواقع “جبهة النصرة” من هجماته
طيران “التحالف الأمريكي” تقصف منزل مدرب كرة الريشة اسماعيل الخليف وعائلته بالرقة
موقع أمريكي: لماذا تمنع أمريكا الجيش السوري من الوصول إلى التنف
محادثات لبحث مناطق «تخفيف التصعيد» في موسكو
إلقاء القبض على قاتل الطفل أحمد جاويش
الجيش يوسّع سيطرته جنوب الطبقة
الجيش اللبناني: إلقاءالقبض على تسعة أشخاص يتبعون لتنظيم “داعش”
تسريح 1500 جندي إسرائيلي جراء انتشار مرض جلدي غامض
صحف إسرائيلية: اتصالات لتسيير رحلات جوية من إسرائيل إلى السعودية
دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
اجتماع لكبار المانحين في الدوحة وبن جاسم يقر بأنه أخطأ بدعمه للإرهاب في سورية
البرلمان المصري يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

اعتداء بالقذائف على محطة النعيمة المغذية لدرعا بالكهرباء

خرجت محطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية المغذية لمدينة درعا عن الخدمة جراء استهدافها من قبل المجموعات المسلحة بقذيفة صاروخية في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وذكر مدير الشركة العامة للكهرباء في درعا المهندس غسان الزامل  أن مسلحين اعتدوا بقذيفة صاروخية على محطة النعيمة لتحويل الطاقة الكهربائية المغذية لمدينة درعا ما تسبب بخروجها عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

واستشهدت طفلة وأصيب 7 أشخاص بجروح في الخامس من الشهر الجاري جراء استهداف المجموعات المسلحة منطقة ضاحية درعا ومحطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية بالقذائف الصاروخية.

ومنذ التوصل إلى المذكرة الروسية لمناطق تخفيف التوتر خلال اجتماع أستانا مطلع أيار الماضي أقدمت المجموعات المسلحة على خرق المذكرة عشرات المرات في العديد من مناطق ريف دمشق ودرعا وحماة وحمص واللاذقية.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها للمذكرة مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من قبل المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في ال30 من كانون الأول 2016.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.