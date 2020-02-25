اعتباراً من 1 آذار.. الاتصالات تطبيق آلية جديدة لتقديم خدمات الإنترنت الثابت

أعلنت وزارة الاتصالات السورية اليوم الثلاثاء، عن تطبيق الآلية الجديدة لتقديم خدمة الإنترنت ADSL، اعتباراً من مطلع شهر آذار المقبل.



وأكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الهدف من هذا الإعلان، هو إيجاد آلية جديدة لمعالجتها وتحسين جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين للإنترنت بطريقة طبيعية، بما يضمن وقف الاستنزاف المفرط ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين.



كما أوضحت الهيئة أنها باتت جاهزة لتفعيل هذه الآلية خلال أيام، وتم التعميم على كافة مزودي الخدمة على الخطوط الثابتة بالقيام بالإجراءات اللازمة لبدء العمل بها، ووقف جور بعض المستخدمين لخدمة الانترنت على حساب الآخرين.



وسيتم تطبيق الآلية الجديدة وفقاً للشرائح التالية:



-سرعة 512 حجم الاستهلاك 30 غيغا شهرياً



-سرعة 1 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 50 غيغا شهرياً



-سرعة 2 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 85 غيغا شهرياً



-سرعة 4 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 140 غيغا شهرياً



-سرعة 8 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 175 غيغا شهرياً



علماً انه بعد تجاوز الحد المسموح من الاستهلاك لكل سرعة لا يتم قطع الانترنت وانما يتم تخفيض سرعة البوابة حسب الجدول المرفق



ولفتت الهيئة إلى أنها ستمنح جميع المشتركين إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم لـ 3 أشهر سابقة، وذلك للتأكد من أن العتبة الجديدة مساوية أو قد تكون أعلى من حجم استخدامهم الحالي للإنترنت من خلال الموقع الالكتروني لكل مزود.



كما ستتيح الآلية الجديدة لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة (عن طريق المزودات) مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.



وفي شهر تموز الفائت، أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وجود خطة لتحسين الإنترنت، نافياً دراسة زيادة أجورها لا حالياً ولا مستقبلاً، مضيفاً أن نظام الباقات ما زال يدرس وليس له علاقة بزيادة الأجور وإنما يحقق العدالة بين المشتركين، وأن أي تطور في هذا الموضوع سيتم الحديث عنه بشكل واسع وشفاف.