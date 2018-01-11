اعتباراً من اليوم .. السورية للتجارة تطرح الموز في صالاتها بهذا السعر!

أوضح أيهم ديب معاون مدير جمارك دمشق أن هناك قراراً صدر مؤخراً بمنع استيراد مادة الموز إلا عن طريق السورية للتجارة وتتم مصادرة المهرب منها وتسليمه الى المؤسسات الاستهلاكية فيما أشار مدير السورية للتجارة بدمشق بشار حمود إلى أن المؤسسة قامت باستيراد مادة الموز على دفعتين الدفعة الأولى كانت بحدود 250 طناً وتم توزيعها على الصالات والسيارات الجوالة بسعر 400 ليرة للكيلوغرام والدفعة الثانية بلغت 25 ألف طن وهي في طور التخمير وسيتم طرحها في الصالات حصراً اعتباراً من اليوم وبسعر 400 ليرة مبيناً أن الموز الموجود في الأسواق مهرب.