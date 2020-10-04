اعتباراً من الخميس القادم.. إيقاف حجز ونقل وإلغاء بوابات الإنترنت في سورية

وجهت الشركة السورية للاتصالات تعميم إلى جميع مزوّدات خدمة الإنترنت يقضي بإيقاف حجز ونقل وإلغاء البوابات، وذلك لضرورات فنية.



ووفقاً للتعميم الذي نشرته الشركة فإنه نص على ضرورة عدم حجز أو إلغاء أو نقل أي بوابة اعتباراً من الساعة الثالثة من يوم الخميس 8 تشرين الأول القادم، وحتى موعد آخر يتم تحديده لاحقاً، مع تأكيد موضوع إيقاف عمليات تخفيض سرعة اشتراكات الإنترنت.



وأكدت مصادر رسمية أن هذا الإيقاف وهذا التوجه سيكونان لفترة قصيرة حتى أواخر الشهر الجاري، ويأتي ضمن عمل الشركة السورية للاتصالات بالعمل على إطلاق برنامج تقني حديث للعناية بالزبائن، الأمر الذي يتطلب هذا التوجه، وسينعكس إيجاباً على واقع خدمة المواطنين ومنظومة الفوترة في الشركة.



كما أوضحت المصادر أنه خلال أيام سيصدر من الشركة بيان تحدد فيه خطة العمل الزمنية لإنجاز العمل مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى إيقاف أو تأثر الخدمات الممنوحة للمشتركين الحاليين سواء للهاتف الثابت أم الإنترنت.



وفي 23 تموز الفائت، أكدت الشركة السورية للاتصالات عدم وجود أي خطة لرفع أسعار خدمات الاتصالات أو باقات الإنترنت، وذلك عقب ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنها تنوي زيادة الأسعار نتيجة التكلفة الباهظة التي تتحملها لتقديم الخدمات.



وبدأ مطلع شهر آذار الفائت تطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تنص على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغابايت) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5000 ليرة.