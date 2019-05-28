اطلاق تحضيرات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

أطلق اجتماع خاص في رئاسة مجلس الوزراء بدء ترتيبات وتحضيرات كافة الوزرات والجهات المعنية بتنظيم الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي بين /28 آب و /6/ أيلول القادم تحت شعار ” من دمشق الى العالم”.



وأجمع المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون حفل افتتاح المعرض هذا العام نوعياً ومتميزاً يحمل رسالة للعالم عن صمود سورية وأنها على السكة الصحيحة لإعادة بناء كل ما خربه الارهاب وبدء تعافي الاقتصاد السوري بكل مكوناته.



وشملت الترتيبات زيادة عدد بوابات دخول وخروج الزوار لتحقيق الانسيابية في الحركة والتخفيف من الازدحام على أن يتم تخصيص بوابة لدخول الوفود الرسمية والضيوف ورجال الاعمال والإعلاميين إضافة إلى البوابات المخصصة للزوار.



وتقرر خلال الاجتماع زيادة الفترة الزمنية المخصصة للنقل بالقطار من دمشق إلى مدينة المعارض وبالعكس حتى خروج آخر زائر وتم الطلب من وزارتي النقل والداخلية ومحافظتي دمشق وريفها التنسيق لتأمين حركة إنسيابية لوسائل النقل العامة والخاصة من خلال فتح طرقات ونوافذ عبور جديدة وزيادة عدد الباصات المخصصة لنقل الزوار من وإلى المعرض.



كما شملت الترتيبات وضع خطة إعلامية متكاملة لتغطية جميع فعاليات المعرض الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وتم التركيز على إيلاء الصناعات الحرفية واليدوية بخاصة صناعة الحرير اهتماماً خاصاً وضرورة الاعتناء بالمشهد البصري العام خارج وداخل المدينة.



وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات وجهات القطاع الخاص لتكون هذه الدورة متميزة عن جميع سابقاتها على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية وأجنحة الوزارات والقطاع الخاص والأجنحة الدولية ومساحات الأجنحة والنشاطات الفنية والثقافية.



وتناولت المناقشات دور اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين بتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفعالية في المعرض وأهمية قيام الوزارات المعنية بضرورة بتوجيه الدعوات الى جميع الدول الصديقة ورجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية فيها للمشاركة الفاعلة على أن تقدم السفارات السورية جميع التسهيلات اللازمة لكل من يرغب المشاركة بالمعرض.



وبين المهندس خميس أن أهمية المعرض لم تقتصر على البعد الاقتصادي إنما شكل على مدى عقود ماضية بعداً تنموياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، موضحاً ان تنظيم المعرض يمثل قوة لسورية في ظل التحديات والمتغيرات وهو رد حقيقي على ما يقوم به اعداؤها.



من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضاً حول تحضيرات مؤسسة المعارض والأسواق الدولية لإطلاق الدورة 61 للمعرض.حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والتجارة الداخلية والنقل والثقافة والاعلام والداخلية والسياحة ومحافظا دمشق وريف دمشق ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة وأمين سر اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق ومدير المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية.

تشرين