كل المحاور مفتوحة أمام تقدم الجيش في إدلب وميليشيات تركيا تهب لنصرة “النصرة”
إبراهيم: البدء بتأهيل داريا لعودة 100 ألف مواطن
إصـدار شهادات للإيداع قـريباً
العماد علي عبدالله أيوب وزيرا جديدا للدفاع
أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية
المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على ضاحية حرستا بريف دمشق وأحياء سكنية في درعا
مروحيات أمريكية تنقل “دواعش” من جنوب الحسكة إلى جهة مجهولة
بوتين مهنئا الأسد بالأعياد: سنواصل دعم سوريا بكل ما يمكن
وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة
عام سقوط «داعش»: تحولات عسكريّة كبرى... و«ستاتيكو» سياسي
البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة
إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق
استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن

اطلاق النار خلال احتفالات رأس السنة في طرطوس يؤدي لعدة اصابات بينهم طفلة

 

أكدت مصادر في قسم الإسعاف بمشفى الباسل في مدينة طرطوس، أنه تم استقبال 3 حالات أصيبوا ليلة أمس بالرصاص الطائش، الذي قام البعض بإطلاقه بشكل عشوائي “احتفاءاً برأس السنة الجديدة”.

وبحسب المصادر، فإن المشفى استقبلت الشاب “خضر” بحالة خطرة وهو حالياً بالعنايه المشددة.

كما استقبل مشفى الباسل الطفلة “زينب” والشابة “رغد” أصيبت بطلقة بالرأس، حيث وصف المصدر الطبي حالتهن بـ”المستقرة”.

يُشار إلى وزارة الداخلية وقادة المناطق في سورية، أصدروا عدّة بلاغات حذروا فيها من إطلاق النار في رأس السنة، إلا أنه وبرغم التوجيهات قام البعض بإطلاق النار بشكل عشوائي أدى لإصابات معظمها بحالة خطرة في معظم المحافظات السورية.
المصدر: وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.