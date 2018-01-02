اطلاق النار خلال احتفالات رأس السنة في طرطوس يؤدي لعدة اصابات بينهم طفلة

أكدت مصادر في قسم الإسعاف بمشفى الباسل في مدينة طرطوس، أنه تم استقبال 3 حالات أصيبوا ليلة أمس بالرصاص الطائش، الذي قام البعض بإطلاقه بشكل عشوائي “احتفاءاً برأس السنة الجديدة”.

كما استقبل مشفى الباسل الطفلة “زينب” والشابة “رغد” أصيبت بطلقة بالرأس، حيث وصف المصدر الطبي حالتهن بـ”المستقرة”.

كما استقبل مشفى الباسل الطفلة “زينب” والشابة “رغد” أصيبت بطلقة بالرأس، حيث وصف المصدر الطبي حالتهن بـ”المستقرة”.

يُشار إلى وزارة الداخلية وقادة المناطق في سورية، أصدروا عدّة بلاغات حذروا فيها من إطلاق النار في رأس السنة، إلا أنه وبرغم التوجيهات قام البعض بإطلاق النار بشكل عشوائي أدى لإصابات معظمها بحالة خطرة في معظم المحافظات السورية.

المصدر: وكالات