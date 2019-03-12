اضرار البنزين المغشوش !!

بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية ، فقد يلجأ بعض من أصحاب "المحطات ضعاف النفوس" للتلاعب بإضافة الماء إلى البنزين، في محاولة منهم لكسب المزيد من الأموال. وهناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها التعرف على البنزين المغشوش، حتى تتجنب الأعطال التي من الممكن أن تضر بالمحرك بشكل خاص، والسيارة بشكل عام. وتقدم لكم «دليلك في دمشق» بعض النصائح التي يمكن من خلالها التعرف على البنزين المغشوش. عدم ثبات المركبة



من أهم أضرار البنزين المغشوش نتيجة خلطه بالماء، عدم ثبات حركة السيارة أثناء السير، لأن المحرك يبدأ في التخبط وإصدار أصوات غريبة يمكنك أن تشعر بها وتسمعها أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى توقف السيارة وعطلها. لون البنزين ورائحته



إذا كانت لديك خبرة أو بمساعدة مختص، يمكنك التأكد من لون ورائحة البنزين، لأنه بعد إضافة الماء أو مواد كيميائية والوسائل الأخرى في الغش، يتغير لون ورائحة البنزين، وأيضا يستهلك في السيارة بمعدل أسرع من المعدل العادي. دخان أسود من العادم ( الاشطمان )



يقوم البعض من أصحاب المحطات بخلط البنزين مع مواد كيميائية محلولة بسائل وهذا ما يؤدي إلى إخراج دخان أسود من العادم بشكل واضح . صدور أصوات غربية بالمحرك في حال سماع بعض الأصوات بالمحرك، مثل التكتكة بعد التعبئة وضعف في عزم السيارة في الطلعات الجبلية كطلعة الجندي المجهول ، فهذا يدل على أن البنزين مغشوش بدون شك.



( هل تعرضت سابقا لعطل في سيارتك كان سببه البنزين؟!)