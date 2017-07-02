استعجال روسي لنشر مقاتلات في سورية
التصعيد الروسي الأميركي يترجم إلى تحشد حول سورية
تفجيران إرهابيان على مدخل مدينة دمشق وتفجير ثالث في ساحة التحرير
100عنصر متبقٍ من داعش..القوات العراقية تواصل التقدم في المدينة القديمة بالموصل
إرهابيو فيلق الرحمن في عين ترما يلفقون تهمة استخدام الكيماوي من قبل الجيش السوري
الأمم المتحدة تخفض من ميزانية قوات حفظ السلام
موسكو: تحضيرات لهجوم كيميائي مفبرك في ريف درعا
حراك تركي وقطري قبل انتهاء «المهلة» الخليجية... بـ«متابعة» أميركية
الجنوب السوري: فشل استراتيجية أعداء دمشق
نصف مليون نازح سوري عادوا إلى سورية خلال العام الحالي
السيطرة على المنطقة الممتدة من الرصافة بريف الرقة الجنوبي حتى أثريا بريف حماة ومناطق جديدة بريف حمص
شويغو: الجيش السوري يحقق نجاحات مهمة قرب الحدود مع الأردن
داعش يستعيد حي الصناعة وقوات سوريا الديمقراطية تقطع المنفذ الأخير عليه من الرقة
طائرات إسرائيلية تستهدف مرابض مدفعية للجيش السوري مهمتها التصدي لـ "النصرة"
القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً على منفذ الوليد الحدودي

اصطدام ناقلة بسفينة شحن بين فرنسا وبريطانيا

اصطدمت ناقلة تحمل 38 ألف طن من البنزين بسفينة شحن كبيرة أمس في مضيق “با دى كاليه” بين فرنسا وبريطانيا.

ونقلت أ ف ب عن الشرطة البحرية لبحر المانش وبحر الشمال قولها إن “الوضع تحت السيطرة وأن هيكل الناقلة سليم ولا يوجد أي خطر من تلوث أو على الملاحة”.

ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات بين طاقمي الناقلة والسفينة اللتين ترفع كل منهما علم هونغ كونغ.

يذكر أن مضيق “با دى كاليه” يعد الطريق البحري الأكثر عبورا في العالم إذ تعبره يوميا أكثر من 400 سفينة تجارية وهو ما يمثل ربع حركة الملاحة التجارية العالمية يضاف إليها سفن صيد وسفن سياحية لكن الملاحة البحرية تكون أحيانا خطرة في المنطقة نظرا للطبيعة الجغرافية للمضيق وتغير الضفاف الرملية وتدني الرؤية بسبب الضباب وتيارات المد القوية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.