اصطدام ناقلة بسفينة شحن بين فرنسا وبريطانيا

اصطدمت ناقلة تحمل 38 ألف طن من البنزين بسفينة شحن كبيرة أمس في مضيق “با دى كاليه” بين فرنسا وبريطانيا.



ونقلت أ ف ب عن الشرطة البحرية لبحر المانش وبحر الشمال قولها إن “الوضع تحت السيطرة وأن هيكل الناقلة سليم ولا يوجد أي خطر من تلوث أو على الملاحة”.



ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات بين طاقمي الناقلة والسفينة اللتين ترفع كل منهما علم هونغ كونغ.



يذكر أن مضيق “با دى كاليه” يعد الطريق البحري الأكثر عبورا في العالم إذ تعبره يوميا أكثر من 400 سفينة تجارية وهو ما يمثل ربع حركة الملاحة التجارية العالمية يضاف إليها سفن صيد وسفن سياحية لكن الملاحة البحرية تكون أحيانا خطرة في المنطقة نظرا للطبيعة الجغرافية للمضيق وتغير الضفاف الرملية وتدني الرؤية بسبب الضباب وتيارات المد القوية.

وكالات