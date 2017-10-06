اصابة عدة أشخاص بالرصاص العشوائي بعد هدف تعادل المنتخب السوري
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اصابة عدة أشخاص بالرصاص العشوائي بعد هدف تعادل المنتخب السوري

اصابة عدة أشخاص بالرصاص العشوائي بعد هدف تعادل المنتخب السوري

توفيت الشابة سراب الشيخ سليمان بطلق ناري طائش أدى إلى وفاتها في محافظة حماه، كما أصيب الشاب حرب لاوند بعيار ناري وذلك أثناء إطلاق العيارات النارية الكثيف الذي شهدته مدينة السلمية عقب إحراز هدف التعادل في مباراة سورية واستراليا.

كما اصيب ايضا ثلاثة أشخاص بينهم إصابة في الرأس نتيجة الرصاص الطائش في منطقة دمشق القديمة أثناء تسجيل هدف التعادل للمنتخب السوري.

و تشكل ظاهرة اطلاق العيارات النارية اثناء الافراح او الاتراح كابوسا يعيشه السوريون, حيث يتساقط الابرياء نتيجة الرصاص العشوائي في الأعراس و تشييع الشهداء, وفي المناسبات الوطنية التي يعبر البعض عن فرحه بها باطلاق النار العشوائي غير مكترث بارواح الابرياء من حوله.

المصدر: وكالات

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