اشتعال خطوط التماس في ريف القنيطرة

* سماع صوت صفارات سيارات الأسعاف وهي تنقل جرحى "جبهة النصرة" عند اطراف مدينة البعث إلى مشافي الاحتلال "الاسرائيلي" داخل الاراضي المحتلة عبر منطقة الحميدية في ريف القنيطرة.

* قوات "لواء غولاني" التابعة لجيش الاحتلال تغلق كامل منطقة شريط فض الاشتباك بين سورية والعدو الاسرائيلي في المنطقة المقابلة لجباتا الخشب باتجاه الحميدية داخل الأراضي المحتلة، وتم رصد أكثر من 7 سيارات إسعاف اسرائيلية تنقل جرحى المسلحين إلى الأراضي المحتلة بعد إصابتهم في المعارك الدائرة بمحيط مدينة البعث في القنيطرة.



* الجيش بمساندة القوات الرديفة ينجح بإيقاف تمدد المسلحين، وجميع النقاط التي تقدموا إليها ليست ذات تأثير مباشر على خارطة السيطرة، ومعظمها خطوط تماس وكمائن متقدمة.



* حصيلة المواجهات: 3 شهداء بينهم 2 بالاعتداءات الاسرائيلية إضافة لإصابة 19 جنديا ومدنيا، بينهم سيدة جراء الاعتداءات الاسرائيلية وقذائف المسلحين، فيما سقط قرابة 27 قتيلا للجماعات المسلحة وعدد كبير من الجرحى.



* اشتباكات متقطعة الآن والجيش يستمر باستهداف تحصينات المسلحين.