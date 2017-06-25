اشتعال خطوط التماس في ريف القنيطرة
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اشتعال خطوط التماس في ريف القنيطرة

 * سماع صوت صفارات سيارات الأسعاف وهي تنقل جرحى "جبهة النصرة" عند اطراف مدينة البعث إلى مشافي الاحتلال "الاسرائيلي" داخل الاراضي المحتلة عبر منطقة الحميدية في ريف القنيطرة.

* قوات "لواء غولاني" التابعة لجيش الاحتلال تغلق كامل منطقة شريط فض الاشتباك بين سورية والعدو الاسرائيلي في المنطقة المقابلة لجباتا الخشب باتجاه الحميدية داخل الأراضي المحتلة، وتم رصد أكثر من 7 سيارات إسعاف اسرائيلية تنقل جرحى المسلحين إلى الأراضي المحتلة بعد إصابتهم في المعارك الدائرة بمحيط مدينة البعث في القنيطرة.

* الجيش بمساندة القوات الرديفة ينجح بإيقاف تمدد المسلحين، وجميع النقاط التي تقدموا إليها ليست ذات تأثير مباشر على خارطة السيطرة، ومعظمها خطوط تماس وكمائن متقدمة.

* حصيلة المواجهات: 3 شهداء بينهم 2 بالاعتداءات الاسرائيلية إضافة لإصابة 19 جنديا ومدنيا، بينهم سيدة جراء الاعتداءات الاسرائيلية وقذائف المسلحين، فيما سقط قرابة 27 قتيلا للجماعات المسلحة وعدد كبير من الجرحى.

* اشتباكات متقطعة الآن والجيش يستمر باستهداف تحصينات المسلحين.

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