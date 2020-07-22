اشتعال الاشتباكات بين المجموعات المدعومة تركياً و”الوحدات الكردية”مجدداً في ريف حلب

تجددت الاشتباكات في ريف حلب الشمالي بين المجموعات المسلحة المدعومة من قوات الاحتلال التركي من جهة، و”الوحدات الكردية” من جهة أخرى.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه اشتعلت مساء أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين “الوحدات الكردية” والمجموعات المدعومة من الاحتلال التركي على محور بلدة مرعناز شمال حلب.



وأضاف “المرصد” أن هذه الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال التركي من قواعدها المنتشرة في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، استهدف مواقع “الوحدات الكردية” في مرعناز والمالكية وشوارغة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي منذ تشرين الأول الفائت تشن عدواناً عسكرياً على مناطق شمالي شرق سورية بذريعة حماية أمنها القومي، وراح ضحية هذا العدوان مئات المدنيين إضافة إلى تهجير الآلاف من منازلهم، إلى جانب احتلال قوات الاحتلال التركي للعديد من المناطق السورية التي تعمد فيها إلى ممارسة الانتهاكات بحق الأهالي الذين رفضوا ترك أراضيهم.