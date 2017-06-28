اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالطيران الحربي اشتباكات عنيفة مع مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور كبدتهم خلالها خسائر بالأفراد والعتاد.



واشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية في محيط اللواء 137 ومحيط تلة بروك والبانوراما جنوب مدينة دير الزور وجنوبها الغربي.



وتزامنت الاشتباكات مع غارات لسلاح الجو على تحركات وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري في الرشدية والحويقة وحويجة صكر والمطار القديم والجفرة والصناعة والعرفي وعياش والحجيف والبوليل وإصلاح البوليل ومحيط المطار.



وأسفرت العمليات عن تدمير اسلحة وآليات وأوكار لتنظيم “داعش” ومقتل وإصابة عدد من إرهابييه.



وقضت وحدة من الجيش أمس على 5 إرهابيين وأصابت آخرين من تنظيم “داعش” وذلك بالتزامن مع تدمير مدفعية الجيش تجمعات للتنظيم الإرهابي في محيط المقابر والحويقة والفوج 137 وقرية البغيلية في حين دمر سلاح الجو سيارة مزودة برشاش ثقيل وقضى على أعداد من إرهابيي “داعش” شرق معمل الورق وحويجة المريعية وفى قرية البوليل بالريف الشرقي.



وأعدمت المصادر أهلية بأن إرهابيي التنظيم التكفيري شابين في ساحة القهاوي في بلدة غرانيج شرق مدينة دير الزور بنحو 90 كم.

سانا