اشتباكات عنيفة تخوضها العشائر في دير الزور ضد مسلحين موالين للمحتل الأمريكي

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء قبيلة "العكيدات" العربية وبين مسلحين موالين للجيش الأمريكي إثر مقتل مدنيين بينهم نساء جراء قيام الأخيرين بفتح نيران رشاشاتهم على أحد القوارب في نهر الفرات، الذي كان يقل مواطنين يحاولون الوصول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية لتلقي العلاج المجاني في مشافيها.



وأفادت مصادر أهلية بريف دير الزور بأن أبناء العكيدات استطاعوا انتزاع عدد من مقرات التنظيم على ضفاف نهر الفرات شرقي دير الزور بعد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والخفيفة دارت بين سكان مدينة الشحيل التي تعد أحد معاقل قبيلة "العكيدات" العربية شرقي دير الزور، وبين مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر، على خلفية قتل عناصر التنظيم مجموعة من المدنيين بينهم نساء من أبناء المدينة



وقد أكدت مصادر من تلك المناطق مقتل 5 من مسلحي "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة في عمليات متقرفة بمحافظات الحسكة و دير الزور و الرقة، حيث قتل عنصرين من التنظيم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية بمحيط حقل العمر النفطي شرقي دير الزور الذي تتخذه القوات الاحتلال الأمريكية قاعدة غير شرعية لها.



في حين قتل عنصرين آخرين من تنظيم" قسد " بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم قرب معمل السكر شمالي الرقة، وقتل عنصر أخر برصاص مجهولين في حي الدرعية في مدينة الرقة. بحسب المصادر .



وبينت المصادر بأن مجموعة مجهولة هاجمت سيارة عسكرية لتنظيم"قسد" في قرية السعدة ببلدة المركدة جنوبي الحسكة، فجر الجمعة، بالأسلحة الرشاشة مع معلومات عن وقوع إصابات في صفوف عناصر السيارة.