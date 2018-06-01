اشتباكات عنيفة بين التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري

شهد الجنوب السوري اشتباكات عنيفة، أمس الخميس 31/5/2018، بين ما يسمى "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي من جهة، وفصائل إرهابية أخرى، في حين تدب حالة من الفوضى والذعر في صفوف التنظيمات الإرهابية التي تحاول كسب المزيد من الوقت قبل أن تلقى مصيرها المحتوم حالها كحال الفصائل الإرهابية الأخرى التي تم دحرها من مناطق سورية مختلفة .

ووفقا لتقارير ومصادر محلية فقد شهدت مناطق حيط وسحم الجولان وجلين، في غربي ريف درعا، تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين فصائل إرهابية وما يسمى "جيش خالد بن الوليد"، وسط قصف عنيف من الأخير على بلدة حيط.

وأكدت المصادر وقوع اشتباكات عنيفة سقط خلالها أعداد من القتلى والمصابين في صفوف الأطراف المتناحرة التي تعيش حالة من الفوضى والضياع بعد الهزائم الأخيرة التي منيت بها أخواتها من تنظيمات إرهابية أخرى تم دحرها من مناطق مختفلة من الجغرافيا السورية عبر عمليات مركزة ونوعية للجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة.