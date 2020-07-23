اشتباكات بين المجموعات المسلحة في عفرين تودي بحياة امرأة وتصيب آخرين بجروح

قضت امرأة وأصيب آخرون بجروح جراء تجدد الاشتباكات بالأسلحة المختلفة بين المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.



وذكرت وكالة “سانا”أن اقتتالاً وقع بين المسلحين التابعين لما يسمى “جيش الشرقية” المدعومين من قوات الاحتلال التركي في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي ما أودى بحياة امرأة وإصابة مدنيين آخرين بجروح بينهم طفل بحالة خطرة.



في حين أفاد “المرصد” المعارض بأنه لم تضح أسباب الاشتباكات حتى الآن، مشيراً إلى وجود حالة من الخوف والهلع لدى الأهالي القاطنين في عفرين نتيجة الاشتباكات المتواصلة، حيث يستخدم المسلحون في اشتباكاتهم قذائف صاروخية.



وتشهد مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح والتي لا يدفع ضريبتها سوى المدنيون في ظل غياب لأي سلطة في المنطقة التي يتحكم بأمورها مسلحو تلك المجموعات.