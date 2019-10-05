اشتباكات بين الجيش و"داعش" بريف حمص

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات الجيش السوري العاملة في بادية حمص الشرقية، وسط البلاد، أحبطت هجمات شنها مسلحو “داعش” على عدد من نقاطها.



وذكر المصدر العسكري أن الجيش أحبط عدة هجمات لمسلحي تنظيم “داعش” الارهابي على عدد من نقاطه العسكرية الواقعة باتجاه الطريق الواصل ما بين منطقة الشولا حتى محيط السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية.



ولفت المصدر إلى أنه دارت اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمكن خلالها الجيش السوري من إفشال الهجمات بالكامل وإيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين، وإجبار الباقين منهم على الفرار باتجاه عمق البادية.