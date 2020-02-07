اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مسلحي فصائل الاحتلال التركي وقطع للطرقات في ريف الرقة

أكدت وسائل إعلام معارضة أن المناطق التي احتلتها تركيا والفصائل التابعة لها في ريف الرقة مؤخراً تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي هذه الفصائل.



وأفادت هذه الوسائل بأن مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي والمحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي، شهدت مواجهات ومعارك عنيفة وصلت إلى حد استخدام الأسلحة الثقيلة بين مسلحي “فيلق المجد” و”الجبهة الشامية” المواليتين للاحتلال التركي، مشيرة إلى أن المواجهات وقعت إثر اعتقال الأخيرة مسلحين من الأولى.



وذكر الإعلام المعارض، أن الاشتباكات أدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المدينة، الأمر الذي أثر سلباً على وضع المدنيين من ناحية تأمين الاحتياجات اليومية، كون تل أبيض تعد مركز تسوق رئيسياً للمدنيين في الداخل والقرى المحيطة بها.



يشار إلى أن كافة المناطق التي تحتلها تركيا في سورية تشهد باستمرار اشتباكات بين مسلحي الفصائل التابعة لأنقرة، ما يتسبب في بعض الأحيان بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين بسبب اشتعال هذه الاشتباكات ضمن مناطق سكنية.