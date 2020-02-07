الجيش يحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية
عن الفيس والشعب والسلطة وعبد الحميد السراج
الجعفري: سورية لن تتوانى في تخليص إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية
الجيش يدخل مدينة سراقب ويبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين
الجيش يتقدم باتجاه مطار تفتناز شمال سراقب مسيطرا على بلدة آفس
السودان يتخذ أول إجراء في إطار "تبادل المصالح" مع إسرائيل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
عناصر “الخوذ البيضاء” ومسلحو “جبهة النصرة” يحضرون لاستفزاز كيميائي في إدلب
في ريف إدلب: إلى ما بعد سراقب
حكّام الخرطوم: إسرائيل حليفة!
متزعم "فيلق الرحمن" مع 6000 إرهابي جلهم من النصرة في ليبيا
الكرملين: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب
المجموعات المسلحة تستهدف مناطق مدنية في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية
بدء العمل في المعرة لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية
الجيش سيطر على زيتان بريف حلب..ومهّد لاقتحام سراقب.. و«النصرة» تخلي مقراتها في المدينة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مسلحي فصائل الاحتلال التركي وقطع للطرقات في ريف الرقة

أكدت وسائل إعلام معارضة أن المناطق التي احتلتها تركيا والفصائل التابعة لها في ريف الرقة مؤخراً تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي هذه الفصائل.

وأفادت هذه الوسائل بأن مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي والمحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي، شهدت مواجهات ومعارك عنيفة وصلت إلى حد استخدام الأسلحة الثقيلة بين مسلحي “فيلق المجد” و”الجبهة الشامية” المواليتين للاحتلال التركي، مشيرة إلى أن المواجهات وقعت إثر اعتقال الأخيرة مسلحين من الأولى.


وذكر الإعلام المعارض، أن الاشتباكات أدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المدينة، الأمر الذي أثر سلباً على وضع المدنيين من ناحية تأمين الاحتياجات اليومية، كون تل أبيض تعد مركز تسوق رئيسياً للمدنيين في الداخل والقرى المحيطة بها.


يشار إلى أن كافة المناطق التي تحتلها تركيا في سورية تشهد باستمرار اشتباكات بين مسلحي الفصائل التابعة لأنقرة، ما يتسبب في بعض الأحيان بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين بسبب اشتعال هذه الاشتباكات ضمن مناطق سكنية.