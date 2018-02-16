اسطورة " إنانا و ديموزي "



انانا هي ربة الحب والجنس والاخصاب .. يرمز لها بالنجمة الثمانية ولأنها جميلة فكوكبها الزهرة

ديموزي هو رب الزراعة والرعي ويسمي بالراعي .

انانا يتقرب لها الكثيرين ويتودد لها كل الالهة للاقتراب منها ولكنها فضلت ديموزي علي انكي - دومو

وعدها ديموزي بألا يهجرها ابدا وان يوفر لها الحب التي طاللما انتظرته .. فكانت لقاءاتهما تحمل كل لغات الحب المنطوقة والغير منطوقة ...

الي ان تزوجا وسمي بيتهما" بيت الحياة " فهي تحمل الحب والجنس وهو يحمل الطعام

انانا تعبث دوما فيما يجعلها عرضة للمشكلات والعثرات .. فقررت اطلاق سراح الاموات من العالم السفلي الواقع تحت سيطرة اختها الكبري " ارشيكبال" فقررت خوض التجربة. فمن ذا يمكنه ايقاف انانا التي تدرك كل قواعد اللعبة فهي تحب وتمرح وتحارب وتنتقم وتملك لدغات العقرب ...

ارتدت حليها وافخم ما لديها ونزلت العالم السغلي فاستشاطت اختها غضبا وقررت ان تقتلها وامرت حراس البوابات بتجريدها من ملابسها ......... ثم قتلت انانا

هنا قد تتوقف الحياة فمن ذا الذي سيمنح التكاثر .. فقام " انكي " اله الحكمة بالتوسط لها علي ان تعيدها من عالم الاموات فوافقت علي ان ترسل اخر فداء لها

خرجت " انانا " من العالم السفلي ومعها 7 شياطين بعدما عانت الاوجاع والالام ظنت ان " ديموزي " سيقابلها باشتياق العاشق ويضمها ...... ولكن وجدته غير حزين عليها ويعيش بسعادة فوق العرش يتوسط الغواني ..فأمرت الشياطين ال 7 بأخذه هو انتقاما منه..وكل شيطان قد ناوله لكمة كسرت ما فيه ونزل الي عالم الموتي ....

ولكن هل كانت العاشقة راضية عن هذا !!

كلا ... بل كانت تذهب الي حافة النهر تبكيه حزينة .. تكاد براكين العالم ان تفور من لهيب شوقها له .. رأف بحالها " انكي " حين سمعها تترنم بمرثية للحبيب " ديموزي " ففاوض " اربيشكال " علي ان تمنح ل " ديموزي " نصف الحياة فيعيش 6 اشهر بالحياة و 6 اشهر اخري بالعالم السفلي تبدأ من شهر تموز ..... ووافقت الاخت ارضاءا له

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مرثية " انانا لديموزي "

أيا حبيبي .. انها انا انانا الحبيبة

أيا حبيبي .. انها انا انانا العاشقة

التي منحتها الالهة منحة الحب والتسلل الي خاطرك

عد أيها الحبيب

عد قبل ان ينفذ صبر أوجاعي

عد قبل ان يقتلني الشوق ويبعثرني شظايا

عد قبل ان تذوب شموع روحي

فأنا من دونك حبيب عمري ظلال غير مستقيمة

ولا حياة في الحياة دونك

انتظرك

انتظرك هنا علي حافة النهر .. عل الانتظار ينجد قلبي من غرق البكاء في دموعي

فابكي

لأني كلما حاولت نسيانك غرقت بك اكثر

وابكي

لأني كلما حاولت الانتحار اجدني اعيش فيك اكثر

وابكي

لأني كلما صليت لأجل مغفرة فوجدتني ارسل لك كل الغفرانات

انجدني رباه

فقد صرت ابحث عنه في هياكل اطلاله

احبك

يا سيد روحي

يا عشقي التائه



تعالي الي برفقة شموعك وابتهالاتك

تعالي كي تسكن كل اوجاع الشوق

لتحررني من مكبلات الروح

كي اذوب في شفتيك من دموع الشمس

عد يا حبيبي

واغسل لي روحي بالحب

حيث تولد إنانا من جديد

لتخلصها من وحشتها

من شوكها

لتقدم الي شفتيك شهد العسل الذي ذقته انت مرارا

لتفتح سراديب النور في ظلامات روحك

لترسل ماسات التاج بين خصلاتك

فقد ذابت انانا شوقا لاوقات التحامها بذراعيك

عد يا حبيبي