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استهداف محطة محردة بـ 3 قذائف

خرقت المجموعات الإرهابية المسلحة مساء أمس مذكرة مناطق تخفيف التوتر وذلك باستهداف محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم ب 3 قذائف صاروخية.

و جددت المجموعات المسلحة خرقها لمذكرة مناطق تخفيف التوتر في ريف حماة واستهدفت محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة بـ 3 قذائف صاروخية سقطت بالقرب من المرجل الرابع للمحطة ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات”.

وكانت المجوعات المسلحة خرقت أمس الأول مذكر مناطق تخفيف التوتر واستهدفت المحطة ما أدى إلى خروجها من الخدمة وفقدان 300 ميغا واط من الشبكة.

سانا

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