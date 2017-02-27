استهداف محطة توليد كهرباء الزارة بريف حماة بقذائف صاروخية

أفاد مصدر في وزارة الكهرباء باستهداف محطة توليد كهرباء الزارة بريف حماة الجنوبي والسكن العمالي فيها بعدة قذائف صاروخية مصدرها المجموعات الإرهابية المسلحة ما أدى إلى أضرار مادية فيهما.



وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن بدء إقلاع مجموعات توليد الكهرباء العاملة على الغاز ما سيؤدي بشكل تدريجي إلى عودة التيار الكهربائي إلى ما كان عليه قبل الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى بريف حمص الشرقي وأدى الى زيادة في ساعات التقنين.



وكان إرهابيو تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية استهدفوا صباح أمس بعدد من القذائف الصاروخية معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.



وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي.. “إن مجموعات التوليد الغازية بدأت بالعمل بعد إنهاء ورشات وزارة النفط والثروة المعدنية أعمالها في إصلاح الأضرار التي تعرض لها معمل غاز إيبلا في منطقة الفرقلس بعد استهدافه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يوم أمس بعدة قذائف”.



وأوضح خربوطلي أنه “عند إعادة المعمل إلى الخدمة عاد ضخ الغاز إلى محطات التوليد الغازية وبدأت عودة التيار الكهربائي إلى الوضع السابق بشكل تدريجي لأن إعادة مجموعات التوليد الغازية إلى الخدمة بشكل كامل تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن “الوضع الكهربائي سيعود اليوم إلى ما كان عليه قبل هذا الاعتداء الإرهابي”.



- قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم.. إن الورشات الفنية التابعة للوزارة “أنهت عملها المتواصل منذ يوم أمس وتمكنت من إعادة كامل كميات الغاز المنتجة من الآبار إلى شبكة الغاز التابعة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية”.



وأضاف الوزير.. إن “عمليات الإصلاح الجزئية ستستمر لإزالة كل آثار الاعتداء الإرهابي على معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بريف حمص”.



وكان إرهابيو تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية استهدفوا صباح أمس بعدد من القذائف الصاروخية معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.

سانا