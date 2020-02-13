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استهداف الفريق الإعلامي التابع لقناة “الأخبار” ووكالة “سانا” غرب حلب

تعرض الفريق الإعلامي التابع لقناة “الأخبار” ووكالة “سانا” السوريتين أمس الأربعاء، لهجوم على يد تشكيلات مسلحة غرب محافظة حلب شمال سوريا.

وأفادت التقارير الإعلامية الرسمية بـ”إصابة فريق عمل أخبار السورية ووكالة سانا نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية خلال تغطيتهم عمليات الجيش بريف حلب الغربي”.
 وأكدت “سانا” أن الهجوم أسفر عن إصابة كل من المراسل، شادي حلوة، والمصورين، شريف عبس وجورج أورفليان.

ويشن الجيش العربي السوري عمليات عسكرية لتطهير غرب حلب من المجموعات المسلحة، على رأسها تنظيم “هيئة تحرير الشام” المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، حيث سبق أن سيطرت القوات الحكومية على منطقتي الراشدين-4 وخان العسل.

 

 


المصدر: سانا + الإخبارية