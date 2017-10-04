استهداف اجتماع لقادة “جبهة النصرة” وقطع يد “الجولاني” !

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول، مقتل 12 قيادياً ميدانياً من تنظيم “جبهة النصرة” في سورية نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنه نتيجة لعملية خاصة للدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في “جبهة النصرة” بسوريا، بينهم مساعد زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني.