استهداف اجتماع لقادة “جبهة النصرة” وقطع يد “الجولاني” !
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول، مقتل 12 قيادياً ميدانياً من تنظيم “جبهة النصرة” في سورية نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنه نتيجة لعملية خاصة للدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في “جبهة النصرة” بسوريا، بينهم مساعد زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني.
وأعلن كوناشينكوف أن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني أصيب بجراح خطيرة وفقد يده، وفق مصادر مستقلة، وهو في حالة حرجة.
وفي تفاصيل العملية التي نفذها سلاح الجو الروسي، أفادت المعلومات أن المخابرات العسكرية الروسية كشفت في 3 تشرين الأول عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” في مطار أبو الظهور الحربي شرق إدلب بحضور الجولاني، حيث قامت في الموعد المنتظر مقاتلتان من طراز “سو-34″ و”سو-35″ باستهداف الاجتماع، مما أسفر عن القضاء على 12 قيادياً لـ”النصرة” و50 مسلحاً من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 متطرفين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة، بينهم الجولاني الذي أصيب بجروح خطيرة وفقد يده ومُنع طاقم المستشفى الذي نقل إليه الجولاني من الخروج منه لساعات وقُطعت عنه جميع وسائل الاتصال.
المصدر: سبوتنيك + وكالات
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