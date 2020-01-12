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استنفار الاحتلال الأمريكي في شرق الفرات مستمر وتدريبات عسكرية مشتركة مع قسد

أجرت قوات الاحتلال الأمريكي و”قوات سوريا الديمقراطية” تدريبات عسكرية مشتركة في القاعدة العسكرية اللاشرعية التابعة للاحتلال الأمريكي.

وأكد “المرصد” المعارض أنه شهدت مساء أمس السبت حقل غاز كونيكو في بادية خشام، تدريبات عسكرية تم خلالها إطلاق قنابل مضيئة في محيط الحقل.

وأشار “المرصد” إلى أنه منذ 8 كانون الثاني الجاري تشهد المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بشكل لا شرعي شرقي الفرات حالة استنفار متواصل من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، مشيراً إلى أن الأخيرة تواصل تسيير دوريات في محيط حقل غاز كونيكو وسط انتشار مكثف لعناصر “قوات سوريا الديمقراطية” على ساتر الحقل مع عربات مصفحة وراجمات صواريخ، فيما تعمد طائرات القوات الأمريكية المسيرة إلى التحليق المستمر بشكل مكثف على طول نهر الفرات لمراقبة أي تحركات هناك.


كما شهد الأسبوع الفائت تغييرات في التحركات الأمريكية شرقي الفرات، حيث أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بأن قوات الاحتلال الأمريكية المتمركزة بقاعدة خراب الجير في الحسكة بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي، حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد غير الشرعي تمهيداً للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.

 

وكالات